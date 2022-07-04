"Большая семерка" собирается ввести механизм ограничения цены на российскую нефть, снизив ее вдвое – Кисида

Премьер-министр Японии анонсировал создание специального механизма, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в совместном договоре.
Схема ограничения цен на нефть может включать в себя такие варианты, как возможность транспортировки российской морской сырой нефти и нефтепродуктов по всему миру только в том случае, если нефть покупается по установленной цене или ниже.
Ожидается, что ограничение цен на нефть придаст больше силы существующим санкциям, наложенным на Россию.
"Мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, которая поколеблет мирный порядок. Мы должны показать, что за насилие приходится платить большую цену", – подчеркнул он.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg.