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"Большая семерка" собирается ввести механизм ограничения цены на российскую нефть, снизив ее вдвое – Кисида

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G7 могут ограничить транспортировку российской нефти, чтобы снизить ее цену
G7 могут ограничить транспортировку российской нефти, чтобы снизить ее цену
Фото: depositphotos.com

Страны "Большой семерки" планирует вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть через специальный механизм. Об этом 3 июля сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, его цитируют Kyodo и Japan Today.

Премьер-министр Японии анонсировал создание специального механизма, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в совместном договоре.

Схема ограничения цен на нефть может включать в себя такие варианты, как возможность транспортировки российской морской сырой нефти и нефтепродуктов по всему миру только в том случае, если нефть покупается по установленной цене или ниже.

Ожидается, что ограничение цен на нефть придаст больше силы существующим санкциям, наложенным на Россию.

"Мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, которая поколеблет мирный порядок. Мы должны показать, что за насилие приходится платить большую цену", – подчеркнул он.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Япония, нефть, Большая семерка, цена на нефть, цена, Фумио Кисида
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