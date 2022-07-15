Цена на нефть упала до довоенного уровня

Цена на нефть WTI достигла своего минимума за период с 23 февраля, а Brent – с 21 февраля Фото: depositphotos.com

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 47 центов, или 0,5%, до $99,10 за баррель и закрылись третью сессию подряд ниже $100.

Американская нефть сорта WTI с поставкой в августе подешевела до $95,78 за баррель, или на 0,5%, снизившись на 52 цента.

Цена на нефть WTI достигла своего минимума за период с 23 февраля, а Brent – с 21 февраля.

Цены на нефть за последние две недели упали из-за опасений по поводу рецессии (снижение экономической активности, которое сократит спрос на сырьевые товары) и несмотря на сокращение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России на фоне западных санкций.