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Цена на нефть упала до довоенного уровня

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Цена на нефть WTI достигла своего минимума за период с 23 февраля, а Brent с 21 февраля
Цена на нефть WTI достигла своего минимума за период с 23 февраля, а Brent – с 21 февраля
Фото: depositphotos.com

Цена на нефть марок Brent и West Texas Intermediate (WTI) 14 июля опустилась на довоенный уровень. Об этом написало агентство Reuters.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 47 центов, или 0,5%, до $99,10 за баррель и закрылись третью сессию подряд ниже $100.

Американская нефть сорта WTI с поставкой в августе подешевела до $95,78 за баррель, или на 0,5%, снизившись на 52 цента.

Цена на нефть WTI достигла своего минимума за период с 23 февраля, а Brent – с 21 февраля.

Цены на нефть за последние две недели упали из-за опасений по поводу рецессии (снижение экономической активности, которое сократит спрос на сырьевые товары) и несмотря на сокращение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России на фоне западных санкций.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, нефть, Brent, WTI, цена на нефть
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