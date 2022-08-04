Россия в обход санкций ЕС транспортирует нефть через Египет – СМИ

Bloomberg отмечает, что европейские покупатели стали избегать поставок из России после ее вторжения в Украину Фото: ЕРА

По информации агентства, утром 24 июля в Эль-Хамра танкер Crested доставил около 700 тыс. баррелей российской нефти. Через несколько часов другое судно, Chris, вышло из порта с партией нефти, которая могла включать некоторую часть или все российское топливо.

Терминал Эль-Хамра был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в Западной пустыне Египта, что "дает возможность смешивать российскую нефть с местной", говорится в сообщении.

В настоящее время танкер Chris пришвартован у нефтяного терминала Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте, пишет агентство. Он также дает возможность смешивать российскую нефть с египетской.

Bloomberg отмечает, что поставки российской нефти "становятся все более скрытыми", поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения РФ в Украину.