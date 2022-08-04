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Россия в обход санкций ЕС транспортирует нефть через Египет – СМИ

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Bloomberg отмечает, что европейские покупатели стали избегать поставок из России после ее вторжения в Украину
Bloomberg отмечает, что европейские покупатели стали избегать поставок из России после ее вторжения в Украину
Фото: ЕРА

Россия, вероятно, нашла способ экспортировать нефть в обход западных санкций, используя терминалы в порту Эль-Хамра (Египет). Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов 3 августа написало Bloomberg.

По информации агентства, утром 24 июля в Эль-Хамра танкер Crested доставил около 700 тыс. баррелей российской нефти. Через несколько часов другое судно, Chris, вышло из порта с партией нефти, которая могла включать некоторую часть или все российское топливо.

Терминал Эль-Хамра был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в Западной пустыне Египта, что "дает возможность смешивать российскую нефть с местной", говорится в сообщении.

В настоящее время танкер Chris пришвартован у нефтяного терминала Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте, пишет агентство. Он также дает возможность смешивать российскую нефть с египетской.

Bloomberg отмечает, что поставки российской нефти "становятся все более скрытыми", поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения РФ в Украину.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

По данным агентства, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев. 

Теги: Россия, Египет, санкции, нефть
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