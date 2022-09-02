Министры финансов стран G7 договорились о "ценовом потолке" для российской нефти

В G7 договорились о плане, который должен заставить Россию продавать нефть по низкой цене или отказать от экспорта Фото: g7germany.de

Как сказано в коммюнике "о едином ответе на агрессивную войну России против Украины", страны G7 решили ввести всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют транспортировать сырую нефть или нефтепродукты из России морским путем по всему миру.

"Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты будут приобретаться по цене или ниже цены ("ценовой потолок"), определенной широкой коалицией стран, придерживающихся и внедряющих предельную цену", – сказано в заявлении министров.

Эта предельная цена специально разработана, чтобы сократить доходы РФ и ее возможности финансировать войну против Украины, уточняется в коммюнике. При этом будет ограничиваться влияние России на цены на энергоносители на мировом рынке, особенно – для стран с низким и средним уровнем дохода, заявляют в G7.

Россия после введения ограничений окажется перед выбором: или продать нефть по низкой цене, или почти полностью отказаться от экспорта нефти, учитывая, что в силу вступит эмбарго ЕС на сырую нефть, объясняло агентство Reuters.

"Эта мера будет опираться на существующие санкции, в частности, на шестой пакет санкций ЕС, и усилит их действие, обеспечив согласованность действий на основе сильной глобальной структуры", – говорится в коммюнике.