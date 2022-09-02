Министры финансов стран G7 договорились о "ценовом потолке" для российской нефти

Как сказано в коммюнике "о едином ответе на агрессивную войну России против Украины", страны G7 решили ввести всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют транспортировать сырую нефть или нефтепродукты из России морским путем по всему миру.
"Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты будут приобретаться по цене или ниже цены ("ценовой потолок"), определенной широкой коалицией стран, придерживающихся и внедряющих предельную цену", – сказано в заявлении министров.
Эта предельная цена специально разработана, чтобы сократить доходы РФ и ее возможности финансировать войну против Украины, уточняется в коммюнике. При этом будет ограничиваться влияние России на цены на энергоносители на мировом рынке, особенно – для стран с низким и средним уровнем дохода, заявляют в G7.
Россия после введения ограничений окажется перед выбором: или продать нефть по низкой цене, или почти полностью отказаться от экспорта нефти, учитывая, что в силу вступит эмбарго ЕС на сырую нефть, объясняло агентство Reuters.
"Эта мера будет опираться на существующие санкции, в частности, на шестой пакет санкций ЕС, и усилит их действие, обеспечив согласованность действий на основе сильной глобальной структуры", – говорится в коммюнике.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из РФ достиг самого низкого уровня с августа прошлого года, но выручка в июне из-за подорожания топливного сырья все равно увеличилась на $700 млн.
По информации Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев.
В "Группу семи" входят США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония.