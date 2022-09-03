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Россия выпустила восемь ракет по Краматорску. Фоторепортаж

Сегодня 12.57
В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области. Фото последствий вражеского удара по Краматорску опубликовал городской голова Александр Гончаренко. По его информации, восемь ракет ударили по объектам промышленности и складам гуманитарной помощи. "Ранен сторож, в тяжелом состоянии", – добавил Гончаренко. За сутки оккупанты атаковали ракетами, артиллерией и РСЗО девять городов и сел Донецкой области, среди мирных жителей есть погибшие.
Теги: Донецкая область, Краматорск, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Александр Гончаренко
 

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