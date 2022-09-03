В Харьковской области шестеро раненых мирных жителей за сутки – ОВА

По его информации, оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области.

"В течение суток госпитализировали шесть человек: Изюмский район – двое мужчин (52 и 32 лет), Харьковский – женщину (62 года), мужчин (63 и 48 лет). 46-летний мужчина был госпитализирован в Богодуховском районе. Состояние пострадавших – среднее", – написал Синегубов.

В Богодуховском районе из-за вражеских обстрелов произошли пожары в частных домах и хозяйственных постройках. Интенсивные обстрелы спровоцировали также пожары в частных домах, хозяйственных постройках, на открытых территориях в Дергачевской и Циркуновской громадах Харьковского района.

Синегубов также отметил, что этой ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Ракета попала в землю рядом с админзданием школы, ударной волной выбило окна школы и повредило дом поблизости. Пострадавших нет. По данным главы ОВА, удар был нанесен из комплекса ЗРК С-300.

В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что за сутки спасатели семь раз выезжали на пожары, вызванные российскими обстрелами.

"В эти сутки больше всего страдала от пожаров, вызванных попаданием вражеских снарядов, Дергачевская община, в которой возникло пять из семи таких пожаров. По одному пожару произошло в Золочевской и Циркуновской общинах", – говорится в сообщении.

Отдельно спасатели отметили крупные пожары в частном имении в поселке Золочев (горели жилой дом, хозяйственная постройка и гараж на площади 135 м²) и в городе Дергачи (горел гараж, хозяйственная постройка, летняя кухня, два навеса и автомобиль на площади 100 м²).

За день пиротехники ГСЧС в области ликвидировали 13 вражеских боеприпасов.

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