Более 60 объектов разрушено за сутки в Харьковской области, среди них – крупный спорткомплекс

Оккупанты били по региону ракетами и артиллерией, говорится в сообщении. Благодаря информации от населения за возможное сотрудничество с россиянами правоохранители задержали около 20 человек.
Глава региональной Нацполиции Владимир Тимошко опубликовал в Facebook фото разрушений одного из самых больших в Харькове спортивного комплекса "Локомотив". Ночью в него попала ракета С-300, никто не пострадал.
"Война с украинскими школами, детскими садами, туалетами и стадионами – вот на что способны дикари из эрэфии", – написал он.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.