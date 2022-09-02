ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 60 объектов разрушено за сутки в Харьковской области, среди них – крупный спорткомплекс

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Ночью в здание спорткомплекса "Локомотив" попала ракета С-300
Ночью в здание спорткомплекса "Локомотив" попала ракета С-300
Фото: Володимир Тимошко / Facebook

Больше 60 фактов разрушения жилья и инфраструктуры в результате обстрелов и пожаров зафиксировано на территории Харьковской области 1 сентября, об этом областное управление Национальной полиции сообщает в Facebook.

Оккупанты били по региону ракетами и артиллерией, говорится в сообщении. Благодаря информации от населения за возможное сотрудничество с россиянами правоохранители задержали около 20 человек.

Глава региональной Нацполиции Владимир Тимошко опубликовал в Facebook фото разрушений одного из самых больших в Харькове спортивного комплекса "Локомотив". Ночью в него попала ракета С-300, никто не пострадал.

"Война с украинскими школами, детскими садами, туалетами и стадионами – вот на что способны дикари из эрэфии", – написал он.

https://www.facebook.com/v.timoshko/posts/pfbid026uGiC8KyMkrqmF1F1kzjzsk5PAJ4hTHZMPjrSdGRZSFiBgRpQxvmXAZAcEPdQT56l

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракета, Нацполиция, инфраструктура, Владимир Тимошко
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