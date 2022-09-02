Более 60 объектов разрушено за сутки в Харьковской области, среди них – крупный спорткомплекс

Оккупанты били по региону ракетами и артиллерией, говорится в сообщении. Благодаря информации от населения за возможное сотрудничество с россиянами правоохранители задержали около 20 человек.

Глава региональной Нацполиции Владимир Тимошко опубликовал в Facebook фото разрушений одного из самых больших в Харькове спортивного комплекса "Локомотив". Ночью в него попала ракета С-300, никто не пострадал.

"Война с украинскими школами, детскими садами, туалетами и стадионами – вот на что способны дикари из эрэфии", – написал он.