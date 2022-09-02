672 тыс. жителей Харькова и области стали переселенцами – ОВА

Он уточнил, что эта цифра фиксирует тех, кто официально зарегистрировался как ВПЛ на новом месте проживания.

Больше всего харьковчан нашли убежище в Полтавской области – около 122 тыс. В два раза больше людей, около 270 тыс, переехали в границах области.

Шпарага отметил, что сегодня число въезжающих в область больше количества покидающих ее, и эта тенденция сохраняется, не смотря на то, что идет эвакуация из оккупированных районов.

Он добавил, что социальные службы поднимают перед центральными органами власти вопрос увеличения компенсации тем, кто готов предоставить жилье переселенцам, чтоб увеличить их количество. Сегодня она составляет 450 грн в месяц.