Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову рядом с одной из школ – мэр

Терехов сообщил об очередной атаке на Харьков Фото: city.kharkov.ua

"Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района. Прилетело рядом с одной из школ Харькова. Пострадавших нет. В школе выбиты стекла", – говорится в сообщении.

В предыдущую ночь оккупанты также обстреляли Харьков – ракетой С-300, повреждены два инфраструктурных объекта.

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