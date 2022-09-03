Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову рядом с одной из школ – мэр

"Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района. Прилетело рядом с одной из школ Харькова. Пострадавших нет. В школе выбиты стекла", – говорится в сообщении.
В предыдущую ночь оккупанты также обстреляли Харьков – ракетой С-300, повреждены два инфраструктурных объекта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.