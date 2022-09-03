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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне накрыли огнем девять городов и сел Донецкой области за сутки, трое мирных жителей погибли, трое ранены

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Россияне обстреливают жилые кварталы ракетами, "Градами", "Ураганами", артиллерией
Россияне обстреливают жилые кварталы ракетами, "Градами", "Ураганами", артиллерией
Фото: Вадим Лях / Facebook

За сутки пятницы, 2 сентября, в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли три человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 2 сентября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Зайцево, Угледаре и Богоявленце. Еще 3 человека получили ранения", – написал Кириленко.

Он сообщил, что с начала вторжения в регионе из-за действий оккупантов погибли 793 человека и ранены 2011, отметив, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего, по подсчетам управления полиции Донецкой области, за сутки российские оккупанты совершили 16 обстрелов по девяти населенным пунктам региона.

Армия России била ракетами, "Градами", "Ураганами", артиллерией. Под огонь попали города Авдеевка, Курахово, Славянск, Краматорск, Красногоровка, Угледар, поселок городского типа Былбасовка, села Ивановское, Богоявленка.

https://www.facebook.com/don.gunp/posts/pfbid02w9ZbEKYLp4Q94wuW8K4MQz9AH7ZTFicxC2CWiRYvkTbQ3AAsDm3qkMrANe4r8T6vl

Кириленко уточнил, что сегодня ночью россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, также вели обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской общины.

В Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие – ранен один человек. Еще одно попадание – в предприятие легкой промышленности. Там вспыхнул пожар.

В Кураховской общине под обстрелы попали Курахово и Волчанка – повреждены база отдыха и один дом, без пострадавших.

"Громко прошла ночь в Северске. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем", – написал глава ОВА. 

В Соледаре россияне повредили детсад. Также поврежден частный дом в Раздоловке. Пострадавших нет. Под утро произошел артобстрел Авдеевки – без жертв. Повреждены семь домов в Белбасовке.

В Звановке ранен один человек. 

В Славянске россияне попали в два предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объем ущерба устанавливают. Повреждены семь домов в прилегающем к городу поселке Былбасовка. Фото последствий прилетов опубликовал глава военной администрации Славянска Вадим Лях, отметив, что одно из попаданий пришлось в коммунальное предприятие, которое занимается вывозом мусора. 

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid02toNqSMkHJDMUJeGkBY17HBBJRaffidiZBGKS88J64Wmesyzjn9DtY4LffKFpjXGFl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Донецкая область, Славянск, Краматорск, раненые, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Угледар, разрушения, погибшие, Павел Кириленко, Вадим Лях
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