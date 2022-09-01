В Донецкой области оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей – ОВА

"За 31 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: в Раздольном, Пивничном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске", – написал Кириленко.
Еще 12 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 786 мирных жителей, еще 1998 человек получили ранения. Глава ОВА подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан", – отметил Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.