В Донецкой области оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 786 мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 31 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: в Раздольном, Пивничном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске", – написал Кириленко.

Еще 12 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 786 мирных жителей, еще 1998 человек получили ранения. Глава ОВА подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан", – отметил Кириленко.

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