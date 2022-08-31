30 августа оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 30 августа россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двух в Клещеевке, одного в Бахмуте и одного в Корсуновке. Еще два человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.
Ранения получили жители Красногоровки и Максимильяновки.
Всего с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в регионе, по данным Кириленко, погиб 781 мирный житель, еще 1986 получили ранения.
Кириленко также сообщил, что ночью 31 августа оккупанты обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово. Есть разрушения, погибших нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Донецкую область россияне обстреливают регулярно, мирные жители гибнут ежедневно.
Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, заявил глава ОВА 17 августа.