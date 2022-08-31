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ВОЙНА В УКРАИНЕ

30 августа оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

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Оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область
Оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Facebook

30 августа российские оккупанты в ходе обстрелов Донецкой области убили четырех мирных жителей, сообщил 31 августа в Fаcebook глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 30 августа россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двух в Клещеевке, одного в Бахмуте и одного в Корсуновке. Еще два человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

Ранения получили жители Красногоровки и Максимильяновки.

Всего с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в регионе, по данным Кириленко, погиб 781 мирный житель, еще 1986 получили ранения.

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Кириленко также сообщил, что ночью 31 августа оккупанты обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово. Есть разрушения, погибших нет.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0WcmmnFCG68j93H4XZRBneFirzsLAaMr3TUz8dUKv11F2k1tZtCboAHYVxFgaKyQel

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Донецкую область россияне обстреливают регулярно, мирные жители гибнут ежедневно.

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, заявил глава ОВА 17 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, Славянск, война, Мариуполь, Краматорск, Волноваха, Красногоровка, вторжение, Курахово, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Максимильяновка, Бахмут, разрушения, погибшие, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты, Часов Яр, вторжение России в Украину
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