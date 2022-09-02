Зеленский создал в Донецкой области четыре городские военные администрации

Распоряжения о назначении Зеленским глав администраций не публиковали Фото: Офіс Президента України / Facebook

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

Документы о назначении руководителей какой-либо из созданных администраций на сайте президента по состоянию на 2 сентября отсутствуют.

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