Зеленский создал в Донецкой области четыре городские военные администрации

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".
Документы о назначении руководителей какой-либо из созданных администраций на сайте президента по состоянию на 2 сентября отсутствуют.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, заявлял 17 августа глава обладминистрации Павел Кириленко.