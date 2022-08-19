Зеленский создал Бердянскую городскую военную администрацию. Сейчас город оккупирован

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

Начальником новообразованной администрации Зеленский назначил Викторию Галицину.

В партии "Слуга народа" рассказали, что 39-летняя Галицина – предприниматель, глава фракции "Слуга народа" в Бердянском городском совете.