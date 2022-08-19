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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский создал Бердянскую городскую военную администрацию. Сейчас город оккупирован

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Зеленский уже назначил руководителя новой администрации
Зеленский уже назначил руководителя новой администрации
Фото: Офіс Президента України / Facebook

18 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Запорожской области Бердянской городской военной администрации. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

Начальником новообразованной администрации Зеленский назначил Викторию Галицину.

В партии "Слуга народа" рассказали, что 39-летняя Галицина – предприниматель, глава фракции "Слуга народа" в Бердянском городском совете.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Запорожье оккупанты не смогли взять.

Бердянск российские войска захватили в конце февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожская область, Бердянск, указ, Владимир Зеленский, документы, президент, Слуга народа
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