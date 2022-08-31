В результате обстрела Бахмута российскими оккупантами погибла местная жительница – ГСЧС

Оккупанты разрушили частный дом, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Fаcebook

"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут получил разрушения частный жилой дом. В 9.32 спасатели [...] прибыли на место происшествия. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины", – говорится в сообщении.

Населенные пункты Донецкой области оккупанты обстреливают регулярно. Так, 30 августа в регионе вследствие стрельбы российских войск погибли четыре мирных жителя, в том числе один – в Бахмуте.

31 августа оккупанты обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово. Погибших, по данным главы обладминистрации Павла Кириленко, нет.

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