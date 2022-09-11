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ОБЩЕСТВО

В ряде областей Украины после обстрелов РФ массово пропало электричество

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В нескольких украинских областях пропал свет
В нескольких украинских областях пропал свет
Фото: depositphotos.com

В ряде областей Украины на юге и востоке во время воздушной тревоги вечером 11 сентября внезапно исчезло электричество.

Об отсутствии света сообщают жители Харькова и области, в частности в Лозовой, пишет Общественное. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, вопросом занимаются профильные службы.

Мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев сообщил, что электроснабжение прекратилось из-за удара оккупантов по критической инфраструктуре.

Об ударе по инфраструктурному объекту сообщил также Терехов. Именно из-за этого во многих районах Харькова исчезли свет и водоснабжение.

Также упало напряжение в электросети Сумской области, написал в Telegram глава ОГА Дмитрий Живицкий. Он порекомендовал по возможности выключить электроприборы и бытовую технику во избежание ее повреждения.

"Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте. Возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине", – отметил он.

Глава Полтавской ОГА Дмитрий сообщил о проблемах с электро- и водоснабжением в области, но добавил, что энергетики уже работают и вскоре неполадки будут устранены.

О перебоях с электричеством также сообщают в Днепре. Telegram-канал "Днепр сейчас" пишет, что в некоторых районах пригорода свет вовсе пропал.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко написал в Facebook, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре, из-за чего некоторые города области остались без света.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid02qbBLydbkW222yX9Ej5g2prSEAnKcF6rUKG48KzwtWUHMCxwKeb7yUTJQAVpGWRV1l

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Сумская область, электричество, водоснабжение, Харьковская область, Днепропетровская область, Полтавская область, электроснабжение
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