В ряде областей Украины после обстрелов РФ массово пропало электричество

Об отсутствии света сообщают жители Харькова и области, в частности в Лозовой, пишет Общественное. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, вопросом занимаются профильные службы.

Мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев сообщил, что электроснабжение прекратилось из-за удара оккупантов по критической инфраструктуре.

Об ударе по инфраструктурному объекту сообщил также Терехов. Именно из-за этого во многих районах Харькова исчезли свет и водоснабжение.

Также упало напряжение в электросети Сумской области, написал в Telegram глава ОГА Дмитрий Живицкий. Он порекомендовал по возможности выключить электроприборы и бытовую технику во избежание ее повреждения.

"Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте. Возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине", – отметил он.

Глава Полтавской ОГА Дмитрий сообщил о проблемах с электро- и водоснабжением в области, но добавил, что энергетики уже работают и вскоре неполадки будут устранены.

О перебоях с электричеством также сообщают в Днепре. Telegram-канал "Днепр сейчас" пишет, что в некоторых районах пригорода свет вовсе пропал.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко написал в Facebook, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре, из-за чего некоторые города области остались без света.