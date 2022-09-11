ПВО сбила девять из 11 ракет, запущенных вечером 11 сентября россиянами – воздушное командование "Восток"

"Противник вечером нанес ракетный удар по зоне ответственности соединения. Всего враг применил 11 крылатых ракет. Подразделениями воздушного командования "Восток" сбиты семь крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них пять – Х-101, две – "Калибр", – говорится в сообщении.
Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных сил в Полтавской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 сентября вследствие российских ракетных обстрелов в ряде областей Украины пропало электричество. Речь идет о Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.