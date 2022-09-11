ПВО сбила девять из 11 ракет, запущенных вечером 11 сентября россиянами – воздушное командование "Восток"

"Противник вечером нанес ракетный удар по зоне ответственности соединения. Всего враг применил 11 крылатых ракет. Подразделениями воздушного командования "Восток" сбиты семь крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них пять – Х-101, две – "Калибр", – говорится в сообщении.

Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных сил в Полтавской области.

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