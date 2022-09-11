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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила девять из 11 ракет, запущенных вечером 11 сентября россиянами – воздушное командование "Восток"

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ПВО сбила девять российских ракет
ПВО сбила девять российских ракет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупанты вечером 11 сентября запустили по территории Украины 11 ракет, большинство из них сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил пресс-центр воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противник вечером нанес ракетный удар по зоне ответственности соединения. Всего враг применил 11 крылатых ракет. Подразделениями воздушного командования "Восток" сбиты семь крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них пять – Х-101, две – "Калибр", – говорится в сообщении.

Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных сил в Полтавской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

11 сентября вследствие российских ракетных обстрелов в ряде областей Украины пропало электричество. Речь идет о Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ПВО, война России против Украины, ракеты
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