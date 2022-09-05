Стратком ВСУ уточнил количество ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны

По словам министра, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферу, загрязнением почвы и вод, гибелью флоры и фауны.

"Около 200 тыс. км² территории нашей страны нуждаются в разминировании", – добавил Стрелец.

При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тыс. боеприпасов и более 2 тыс. авиабомб.

"Последствия рашистских обстрелов для экологии Украины мы будем ощущать не одно десятилетие", – говорится в публикации страткома ВСУ.