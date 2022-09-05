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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стратком ВСУ уточнил количество ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны

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Ракеты оккупантов, помимо всего прочего, наносят Украине экологический ущерб
Ракеты оккупантов, помимо всего прочего, наносят Украине экологический ущерб
Фото: airwar.ru

Российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Об этом 4 сентября сообщило в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ, ссылаясь на данные, которые предоставил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

По словам министра, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферу, загрязнением почвы и вод, гибелью флоры и фауны.

"Около 200 тыс. км² территории нашей страны нуждаются в разминировании", – добавил Стрелец.

При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тыс. боеприпасов и более 2 тыс. авиабомб.

"Последствия рашистских обстрелов для экологии Украины мы будем ощущать не одно десятилетие", – говорится в публикации страткома ВСУ.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают ракетами территорию Украины с первого дня полномасштабного вторжения (24 февраля). Запуски ракет происходят с территории РФ и временно оккупированных территорий Украины, а также с надводных и подводных носителей в Черном море и с самолетов, в том числе используется стратегическая авиация.

Российская армия с начала полномасштабного вторжения применила для ударов по Украине все виды ракет, имеющиеся на вооружении, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля.

Только 3 сентября враг нанес более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины, 4 сентября – 25 ракетных и более 22 авиационных, сообщили в Генштабе ВСУ.

Президент Владимир Зеленский заявлял 22 августа, что общее количество ракет, которые Россия применила против Украины с начала вторжения, приближается к 3,5 тыс.

Теги: Россия, Украина, экология, взрыв, оккупация, авиация, вооружение, боеприпасы, Министерство экологии, минирование, вторжение, самолеты, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, разминирование, взрывы, ракета, запуск, Руслан Стрелец, российские оккупанты, Юрий Игнат
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