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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Последствия ночных обстрелов Николаева: повреждены три больницы, две школы, гостиница и музей – мэр

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Отдельные улицы в Николаеве пришлось перекрыть для проезда
Отдельные улицы в Николаеве пришлось перекрыть для проезда
Фото: novosti-n.org

В результате ночного обстрела 4 сентября в Николаеве сильно повреждены три больницы. Об этом сообщил в Telegram городской голова Александр Сенкевич.

"Существенно пострадали три лечебных заведения. В них выбиты окна, двери, изуродован фасад зданий. В лечебных кабинетах и палатах повреждена мебель и потолок, помещения засыпаны обломками", – рассказал Сенкевич.

Также под обстрел попали 26 жилых домов, в них в общей сложности вылетело 74 окна. В семи домах частично повреждена крыша.

Под удар попали также три образовательных учреждения, в том числе две школы. В них в основном выбиты взрывной волной окна и двери.

Повреждения получили здания гостиницы и музея.

"На местах с самого утра работают аварийные бригады, которые чинят электросети, газовые коммуникации и водопровод. Территорию убирают коммунальщики. Отдельные улицы пришлось перекрыть для проезда, потому что из-за взрывов их засыпало камнями, землей и обломками", – добавил мэр.

Также оккупанты утром нанесли ракетные удары по Очакову и Вознесенску Николаевской области – в обоих городах ракеты попали в зернохранилища.

Фото последствий атаки в Вознесенске опубликовала ГСЧС. Там разрушены склады с зерном и существенно повреждены не менее 15 частных домов, автомобили, дом молитвы, парикмахерская, сообщили в Офисе генпрокурора.

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Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) в связи с массированными ракетными ударами российских оккупантов по гражданским объектам Николаева, Вознесенска и Очакова ночью и утром 4 сентября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.

Теги: Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, школы, ракета, больницы, разрушения, Очаков, Вознесенск, зерно
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