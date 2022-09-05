Последствия ночных обстрелов Николаева: повреждены три больницы, две школы, гостиница и музей – мэр

"Существенно пострадали три лечебных заведения. В них выбиты окна, двери, изуродован фасад зданий. В лечебных кабинетах и палатах повреждена мебель и потолок, помещения засыпаны обломками", – рассказал Сенкевич.

Также под обстрел попали 26 жилых домов, в них в общей сложности вылетело 74 окна. В семи домах частично повреждена крыша.

Под удар попали также три образовательных учреждения, в том числе две школы. В них в основном выбиты взрывной волной окна и двери.

Повреждения получили здания гостиницы и музея.

"На местах с самого утра работают аварийные бригады, которые чинят электросети, газовые коммуникации и водопровод. Территорию убирают коммунальщики. Отдельные улицы пришлось перекрыть для проезда, потому что из-за взрывов их засыпало камнями, землей и обломками", – добавил мэр.

Также оккупанты утром нанесли ракетные удары по Очакову и Вознесенску Николаевской области – в обоих городах ракеты попали в зернохранилища.

Фото последствий атаки в Вознесенске опубликовала ГСЧС. Там разрушены склады с зерном и существенно повреждены не менее 15 частных домов, автомобили, дом молитвы, парикмахерская, сообщили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) в связи с массированными ракетными ударами российских оккупантов по гражданским объектам Николаева, Вознесенска и Очакова ночью и утром 4 сентября.

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