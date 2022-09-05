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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и более 22 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты бьют по территории Украины авиацией, ракетами, артиллерией
Оккупанты бьют по территории Украины авиацией, ракетами, артиллерией
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

За прошедшие сутки, 4 сентября, враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Об этом говорится в утренней сводке 5 сентября Генштаба Вооруженных сил Украины.

В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Ставок и Безымянное. 

"Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины. В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр", – отметили в Генштабе.

В то же время Воздушные силы ВСУ продолжают отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, прикрывают критические объекты Украины.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны осуществила более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов", – сообщили в Генштабе. 

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления, логистического обеспечения, уничтожению средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника.

"За прошедшие сутки нанесены ракетные удары и произведено огневое поражение по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, районам сосредоточения и огневым позициям подразделений артиллерии, а также другим важным целям", – подчеркнули в Генштабе ВСУ. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02WQYS3jbwiZJZrp3pBYBfhHvbD5qMuwH7NdnMP9647pVgT2aGYqSUippgDTeLcWx7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За предыдущие сутки, 3 сентября, враг нанес более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины, сообщили в Генштабе ВСУ.

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество ракет, которые Россия применила против Украины с начала вторжения, приближается к 3,5 тыс.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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