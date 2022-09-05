За сутки россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и более 22 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Ставок и Безымянное.

"Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины. В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр", – отметили в Генштабе.

В то же время Воздушные силы ВСУ продолжают отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, прикрывают критические объекты Украины.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны осуществила более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов", – сообщили в Генштабе.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления, логистического обеспечения, уничтожению средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника.

"За прошедшие сутки нанесены ракетные удары и произведено огневое поражение по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, районам сосредоточения и огневым позициям подразделений артиллерии, а также другим важным целям", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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