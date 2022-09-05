За сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 42 единицы техники, склад боеприпасов и понтонную переправу

Военные отметили, что работают над тем, чтобы в первую очередь нарушить систему управления войсками и логистического обеспечения врага. "Противник продолжает сопротивляться, хотя в определенной части деморализован", – говорится в сообщении.
В командовании рассказали, что за день авиация ВСУ нанесла 21 удар по позициям противника, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.
Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи и держат под плотным огневым контролем переправы через Днепр и Ингулец.
"Результаты боевого дня составляют потери вражеского войска в количестве 104 рашистов, шести танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, девяти гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также беспилотного разведчика "Элерон-10", – говорится в сводке.
Кроме того, уничтожен склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки Херсонской области, понтонная переправа вблизи села Львово, поражен пункт управления 35-й армии ВС РФ в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах соответственно.
"Корабельная группировка вражеских сил в Черном море остается без изменения тактики действий, состава и задач, продолжает угрожать нанесением ракетного удара с двух надводных ракетоносителей, суммарный залп из которых составляет 16 ракет типа "Калибр", – добавили в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
29 августа глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.
Вечером 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили три населенных пункта на юге и востоке Украины.