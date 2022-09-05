За сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 42 единицы техники, склад боеприпасов и понтонную переправу

Военные отметили, что работают над тем, чтобы в первую очередь нарушить систему управления войсками и логистического обеспечения врага. "Противник продолжает сопротивляться, хотя в определенной части деморализован", – говорится в сообщении.

В командовании рассказали, что за день авиация ВСУ нанесла 21 удар по позициям противника, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.