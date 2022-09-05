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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 42 единицы техники, склад боеприпасов и понтонную переправу

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ВСУ поразили контрольно-наблюдательные пункты врага в Херсонской и Николаевской областях
ВСУ поразили контрольно-наблюдательные пункты врага в Херсонской и Николаевской областях
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

В воскресенье, 4 сентября, в зоне оперативного командования "Юг" продолжались позиционные бои, ситуация напряженная и динамичная, но подконтрольная силам обороны. Об этом говорится в сводке командования по итогам дня.

Военные отметили, что работают над тем, чтобы в первую очередь нарушить систему управления войсками и логистического обеспечения врага. "Противник продолжает сопротивляться, хотя в определенной части деморализован", – говорится в сообщении. 

В командовании рассказали, что за день авиация ВСУ нанесла 21 удар по позициям противника, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам. 

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи и держат под плотным огневым контролем переправы через Днепр и Ингулец. 

"Результаты боевого дня составляют потери вражеского войска в количестве 104 рашистов, шести танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, девяти гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также беспилотного разведчика "Элерон-10", – говорится в сводке. 

Кроме того, уничтожен склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки Херсонской области, понтонная переправа вблизи села Львово, поражен пункт управления 35-й армии ВС РФ в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах соответственно.

"Корабельная группировка вражеских сил в Черном море остается без изменения тактики действий, состава и задач, продолжает угрожать нанесением ракетного удара с двух надводных ракетоносителей, суммарный залп из которых составляет 16 ракет типа "Калибр", – добавили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/609032850810700/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 августа глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Вечером 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили три населенных пункта на юге и востоке Украины

Теги: авиация, Херсонская область, военная техника, Николаевская область, боеприпасы, артиллерия, переправа, ВСУ, война России против Украины, корабли, потери России
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