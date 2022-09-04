Украинская авиация на юге нанесла 24 удара за сутки, ВСУ уничтожили "Ураган", систему С-300 и склад боеприпасов в Николаевской области

Украинские военные уничтожают живую силу и технику врага на юге страны Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (иллюстративное)

"В операционной зоне южнобугского направления ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Оккупанты, чувствуя опасность, усилили административно-полицейский режим в подконтрольных населенных пунктах, продолжают попытки налаживания альтернативных переправ", – сказано в сообщении.

В командовании отметили, что враг продолжает наносить артиллерийско-минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по украинским позициям, а также мирным населенным пунктам.

Так, оккупанты дважды за день атаковали Николаевскую область ракетами воздушного базирования – Х-59 и Х-31, выпущенными с Су-35. Днем россияне дважды ударили из "Ураганов" по Зеленодольской общине Днепропетровской области.

В то же время украинская авиация нанесла 24 удара по опорным пунктам врага, районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и транспортным путям. Ракетно-артиллерийские подразделения также продолжают выполнение огневых задач.

"Подтвержденные потери врага составляют: 138 рашистов, девять танков, гаубица "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Ураган", пусковая установка С-300, пушка-гаубица 152-го калибра, 18 единиц авто-бронетехники", – говорится в сообщении.

Также уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области и поражена паромная переправа вблизи Берислава Херсонской области.

"В Черном море продолжается шторм, поэтому корабли и катера вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Однако два надводных носителя "Калибров" держат наготове 16 высокоточных снарядов", – добавили в сводке.

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