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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация на юге нанесла 24 удара за сутки, ВСУ уничтожили "Ураган", систему С-300 и склад боеприпасов в Николаевской области

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Украинские военные уничтожают живую силу и технику врага на юге страны
Украинские военные уничтожают живую силу и технику врага на юге страны
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (иллюстративное)

Украинские военные на юге страны продолжают уничтожать запасы и резервы противника, поражать пункты управления и держать под огневым контролем транспортные пути. Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 3 сентября.

"В операционной зоне южнобугского направления ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Оккупанты, чувствуя опасность, усилили административно-полицейский режим в подконтрольных населенных пунктах, продолжают попытки налаживания альтернативных переправ", – сказано в сообщении. 

В командовании отметили, что враг продолжает наносить артиллерийско-минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по украинским позициям, а также мирным населенным пунктам.

Так, оккупанты дважды за день атаковали Николаевскую область ракетами воздушного базирования – Х-59 и Х-31, выпущенными с Су-35. Днем россияне дважды ударили из "Ураганов" по Зеленодольской общине Днепропетровской области.

В то же время украинская авиация нанесла 24 удара по опорным пунктам врага, районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и транспортным путям. Ракетно-артиллерийские подразделения также продолжают выполнение огневых задач.

"Подтвержденные потери врага составляют: 138 рашистов, девять танков, гаубица "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Ураган", пусковая установка С-300, пушка-гаубица 152-го калибра, 18 единиц авто-бронетехники", – говорится в сообщении. 

Также уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области и поражена паромная переправа вблизи Берислава Херсонской области.

"В Черном море продолжается шторм, поэтому корабли и катера вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Однако два надводных носителя "Калибров" держат наготове 16 высокоточных снарядов", – добавили в сводке.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1134356527425221/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 августа глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных.

Теги: авиация, Херсонская область, Николаевская область, боеприпасы, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, корабли, потери России
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