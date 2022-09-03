Гуменюк: Каждый раз, когда россияне пытаются навести логистику, они получают горячий пламенный привет

"Конечно, пути [снабжения российских войск] еще остаются, но все они находятся под нашим огневым контролем. Россияне пытаются всеми силами наводить эту логистику, но она тоже находится под нашим огневым контролем... И всякий раз, когда они отчаянно пытаются переправить запасы боекомплекта или какую-нибудь бронированную технику на баржах или понтонах, они получают горячий пламенный привет", – сказала Гуменюк.
Она напомнила, что пока нельзя говорить об освобожденных населенных пунктах, потому что враг продолжает "держать их под определенным контролем, нанося удары авиацией или дальнобойной артиллерией".
"Поэтому мы не говорим об этих населенных пунктах, потому что там остаются мирные жители, которые могут пострадать. Как только это будет для них безопасно, о победах мы известим", – сказала Гуменюк.
Она также призвала "не разгонять зраду" в связи с какими-то якобы победами оккупантов.
"О том, что враг захватывает какие-то населенные пункты, не стоит сейчас разгонять так называемую зраду, поскольку линия фронта сейчас настолько подвижна, что невозможно констатировать или фиксировать какие-то временные победы, поскольку бои идут, они позиционные и мы стараемся наши позиции закрепить как можно корректнее, крепче и целесообразнее", – сказала глава пресс-центра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.
Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных.