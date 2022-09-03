В Зеленодольске Днепропетровской области российские оккупанты убили девятилетнего мальчика – ОВА

По предварительным данным, в результате обстрела 10 человек получили ранения Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"В Зеленодольске россияне убили девятилетнего мальчика… После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов", – написал глава ОВА.

По предварительным данным, 10 человек получили ранения. Все они доставлены в больницу. Большинство из них в тяжелом состоянии.

В населенном пункте повреждены восемь многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и центр предоставления административных услуг.

В Великой Костромке повреждены дома.

"Ураганами" целиться по детям… Не хватает слов… Расплата придет…" – подчеркнул Резниченко.

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