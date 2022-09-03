В Зеленодольске Днепропетровской области российские оккупанты убили девятилетнего мальчика – ОВА

"В Зеленодольске россияне убили девятилетнего мальчика… После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов", – написал глава ОВА.
По предварительным данным, 10 человек получили ранения. Все они доставлены в больницу. Большинство из них в тяжелом состоянии.
В населенном пункте повреждены восемь многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и центр предоставления административных услуг.
В Великой Костромке повреждены дома.
"Ураганами" целиться по детям… Не хватает слов… Расплата придет…" – подчеркнул Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.