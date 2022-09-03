Оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области, в лесу возник пожар – глава облсовета

Спасатели ликвидировали возгорание в лесу, люди не пострадали, отметил Лукашук Фото: Андрій Кульбач / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

"Под обстрелами врага оказалось село Великая Костромка. Там повреждены жилой дом и линия электропередач. Пострадавших среди мирного населения нет", – написал Лукашук.

В то же время из-за обстрелов оккупантами по Великомихайловской общине произошел пожар в лесу, добавил глава Днепропетровского облсовета.

"Выгорело 4 га территории. На месте обнаружены 30 воронок и обломки боеприпаса", – отметил Лукашук.

По его словам, спасатели ликвидировали возгорание, люди не пострадали.

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