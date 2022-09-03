Оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области, в лесу возник пожар – глава облсовета

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
"Под обстрелами врага оказалось село Великая Костромка. Там повреждены жилой дом и линия электропередач. Пострадавших среди мирного населения нет", – написал Лукашук.
В то же время из-за обстрелов оккупантами по Великомихайловской общине произошел пожар в лесу, добавил глава Днепропетровского облсовета.
"Выгорело 4 га территории. На месте обнаружены 30 воронок и обломки боеприпаса", – отметил Лукашук.
По его словам, спасатели ликвидировали возгорание, люди не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.