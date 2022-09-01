В Червоногригоровке разрушено полсотни частных домов в результате обстрела оккупантами – глава Днепропетровского облсовета

Российские войска обстреляли Червоногригоровку из РСЗО "Град", отмечали в ОВА Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

По его словам, под огонь россиян попали Никопольская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская общины.

"По уточненным данным, в результате действий оккупационных войск РФ в Червоногригоровской территориальной общине сегодня повреждены полсотни частных домов, более трех десятков хозяйственных построек, с десяток объектов, среди которых – магазины, лицей, поселковый совет, амбулатория. Также газопроводы и линия электропередач", – написал Лукашук.

В Червоногригоровке враг из РСЗО "Град" попал по центру поселка, сообщал утром глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, в результате обстрелов ранение получил 70-летний мужчина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)