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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Червоногригоровке разрушено полсотни частных домов в результате обстрела оккупантами – глава Днепропетровского облсовета

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Российские войска обстреляли Червоногригоровку из РСЗО "Град", отмечали в ОВА
Российские войска обстреляли Червоногригоровку из РСЗО "Град", отмечали в ОВА
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

В течение дня 1 сентября российские оккупационные войска неоднократно обстреливали территорию Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

По его словам, под огонь россиян попали Никопольская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская общины.

"По уточненным данным, в результате действий оккупационных войск РФ в Червоногригоровской территориальной общине сегодня повреждены полсотни частных домов, более трех десятков хозяйственных построек, с десяток объектов, среди которых – магазины, лицей, поселковый совет, амбулатория. Также газопроводы и линия электропередач", – написал Лукашук.

https://www.facebook.com/MVLukashuk/posts/pfbid02zgL7gckTzEXsb5QsKmtfnc4XGZDP4TmhVXT6GwDrLVM4sb81ULc58b7wxGgYYAffl

В Червоногригоровке враг из РСЗО "Град" попал по центру поселка, сообщал утром глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, в результате обстрелов ранение получил 70-летний мужчина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, газопровод, РСЗО, Никополь, обстрелы, война России против Украины, облсовет, магазин, Марганец, российские оккупанты
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