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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, один мирный житель в тяжелом состоянии – ОВА

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Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области
Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области. Об этом в Telegram 1 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь и утро снова беспокойные. Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы. Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем общинам. По Никополю и Червоногригоровской общине били российские "Грады". В Червоногригоровке враг попал по центру поселка. Предварительно, ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии", – написал Резниченко.

По его данным, в поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды также зацепили линии электропередач.

В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.

"По Мировской и Марганецкой общинам била вражеская тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целые. В Марганецкой общине выведена из строя линия электропередачи. 3 тыс. семей остались без света. Половину из них электрики уже подключили. Работы продолжаются", – отметил глава ОВА.

В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской общине. Повреждены хозяйственные постройки. Люди не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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