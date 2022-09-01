Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, один мирный житель в тяжелом состоянии – ОВА

"Ночь и утро снова беспокойные. Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы. Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем общинам. По Никополю и Червоногригоровской общине били российские "Грады". В Червоногригоровке враг попал по центру поселка. Предварительно, ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии", – написал Резниченко.

По его данным, в поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды также зацепили линии электропередач.

В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.

"По Мировской и Марганецкой общинам била вражеская тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целые. В Марганецкой общине выведена из строя линия электропередачи. 3 тыс. семей остались без света. Половину из них электрики уже подключили. Работы продолжаются", – отметил глава ОВА.

В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской общине. Повреждены хозяйственные постройки. Люди не пострадали.

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