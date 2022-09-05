Зеленский заявил, что украинские флаги возвращаются "туда, где должны быть". В ОП написали: Высокополье – Украина

В пресс-службе главы государства рассказали, что часть представителей силовых ведомств присоединились к обсуждению в режиме видеосвязи.

По данным ОП, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие оперативными направлениями и руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – заявил Зеленский по результатам заседания.

4 сентября в соцсетях появились сообщения об освобождении от российских оккупантов ряда населенных пунктов на юге и востоке Украины. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке ничего об этом не заявлял.

Глава ОП Андрей Ермак написал в Telegram короткое: "Шаг за шагом" – и проиллюстрировал это фотографией, которую ранее сегодня публиковали Telegrаm-каналы с описанием, что это поднятие флага над больницей Высокополья утром 4 сентября.

Чуть позже заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский написал в Telegram, что поселок "Высокополье – это Украина".

Заместитель Ермака Кирилл Тимошенко также разместил информацию о Высокополье в Fаcebook.

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