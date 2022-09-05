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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что украинские флаги возвращаются "туда, где должны быть". В ОП написали: Высокополье – Украина

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ОП: Высокополье Украина
ОП: Высокополье – Украина
Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, проинформировал Офис президента.

В пресс-службе главы государства рассказали, что часть представителей силовых ведомств присоединились к обсуждению в режиме видеосвязи.

По данным ОП, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие оперативными направлениями и руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – заявил Зеленский по результатам заседания.

4 сентября в соцсетях появились сообщения об освобождении от российских оккупантов ряда населенных пунктов на юге и востоке Украины. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке ничего об этом не заявлял.

Глава ОП Андрей Ермак написал в Telegram короткое: "Шаг за шагом" – и проиллюстрировал это фотографией, которую ранее сегодня публиковали Telegrаm-каналы с описанием, что это поднятие флага над больницей Высокополья утром 4 сентября.

Чуть позже заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский написал в Telegram, что поселок "Высокополье – это Украина".

Заместитель Ермака Кирилл Тимошенко также разместил информацию о Высокополье в Fаcebook.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/pfbid0o6UMsy5XT1sdxnc6pA4apXEJJV5Fmzw26H7cpHJyvtEqYyrutVYc2EpskfSecWybl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Херсонская область, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, российские оккупанты, деоккупация, Юрий Соболевский, контрнаступление, вторжение России в Украину, Высокополье
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