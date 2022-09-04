На Донбассе украинские военные отбили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Силы обороны Украины удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории нашего государства. Нашим подразделениям удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Зайцево, Кодема, Соледар и Первомайское", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник ведет обстрелы на разных участках боевых действий, а на южнобугском направлении "обстрелял практически все населенные пункты вдоль линии столкновения".

"Противник [...] пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск. Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БПЛА. Ведет поиски слабых мест в нашей обороне, пытается улучшить тактическое положение", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)