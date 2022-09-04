На Донбассе украинские военные отбили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Силы обороны Украины удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории нашего государства. Нашим подразделениям удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Зайцево, Кодема, Соледар и Первомайское", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что противник ведет обстрелы на разных участках боевых действий, а на южнобугском направлении "обстрелял практически все населенные пункты вдоль линии столкновения".
"Противник [...] пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск. Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БПЛА. Ведет поиски слабых мест в нашей обороне, пытается улучшить тактическое положение", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.
Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.