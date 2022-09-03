В России выдали разнарядку найти для войны против Украины до 10 тыс. железнодорожников – Генштаб ВСУ

"Государственным компаниям Российской Федерации доведены новые нормы подбора "добровольцев" на войну. Так, компания "Российские железные дороги" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.

25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.

На 3 сентября, по данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине составили около 49 050 человек личного состава.