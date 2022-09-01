В России пытаются заманить на службу по контракту питерских бездомных – СМИ

По данным канала, в петербургскую организацию "Ночлежка", которая помогает бездомным людям, на днях пришел чиновник из администрации одного из районов и предложил разместить там листовки, которые рекламируют службу по контракту.
Чиновники эту информацию подтвердили, по их словам, они ведут агитацию везде, где можно. Правда, подчеркнули, что это их личная инициатива, а не приказ "сверху".
Активные поиски добровольцев для участия в боевых действиях в Украине власти Петербурга начали в конце июля, пишет "Ротонда". Город собирался собрать три "именных" батальона, но нужное количество людей пока не набрали.
Хотя контрактникам, кроме обычной зарплаты, обещают сразу выплатить по 300 тыс. руб. (около 180 тыс. грн) из городского бюджета, говорится в сообщении.
Российская армия не может набрать достаточно контрактников на замену погибшим на войне. О "срыве плана замещения боевых потерь" говорится в переписке российского контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую в начале мая опубликовала СБУ в Facebook.
На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной.
28 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих.
По данным Главное управление разведки Министерства обороны, военные комиссариаты Московской и Ленинградской областей, в том числе самой столицы РФ и Санкт-Петербурга, получили приказ о массовом призыве на военную службу местных жителей для направления их в Крым.