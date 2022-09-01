В России пытаются заманить на службу по контракту питерских бездомных – СМИ

Чиновники ведут агитацию везде, где могут Фото: ЕРА

По данным канала, в петербургскую организацию "Ночлежка", которая помогает бездомным людям, на днях пришел чиновник из администрации одного из районов и предложил разместить там листовки, которые рекламируют службу по контракту.

Чиновники эту информацию подтвердили, по их словам, они ведут агитацию везде, где можно. Правда, подчеркнули, что это их личная инициатива, а не приказ "сверху".

Активные поиски добровольцев для участия в боевых действиях в Украине власти Петербурга начали в конце июля, пишет "Ротонда". Город собирался собрать три "именных" батальона, но нужное количество людей пока не набрали.

Хотя контрактникам, кроме обычной зарплаты, обещают сразу выплатить по 300 тыс. руб. (около 180 тыс. грн) из городского бюджета, говорится в сообщении.