Россия решила бросить на оборону Крыма москвичей и питерцев – ГУР

По данным разведки, военные комиссариаты Московской и Ленинградской областей, в том числе самой столицы РФ и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей.

Также сообщается, что для доукомплектования воинских частей из РФ, дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым было принято решение отправить 1200 военнослужащих срочной службы.

"Поскольку на территории оккупированного Крыма боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все определенные законодательством РФ надбавки", – отметили в ГУР.