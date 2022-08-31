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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия решила бросить на оборону Крыма москвичей и питерцев – ГУР

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Для обороны оккупированного полуострова будут отправлять жителей центральных городов России
Для обороны оккупированного полуострова будут отправлять жителей центральных городов России
Фото: ЕРА

Россия будет комплектовать военные части, дислоцированные в Крыму, призванными во время скрытой мобилизации москвичами и питерцами. Об этом 31 августа сообщило Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) в Facebook.

По данным разведки, военные комиссариаты Московской и Ленинградской областей, в том числе самой столицы РФ и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей.

Также сообщается, что для доукомплектования воинских частей из РФ, дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым было принято решение отправить 1200 военнослужащих срочной службы.

"Поскольку на территории оккупированного Крыма боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все определенные законодательством РФ надбавки", – отметили в ГУР.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02xyVeoy5KyJZroWoR5vuGGnRLJopt1sSMLeFUiZVH94Le3nus3miRnSN52TrDDmtul

 

Контекст:

Российская армия не может набрать достаточно контрактников на замену погибшим на войне. О "срыве плана замещения боевых потерь" говорится в переписке российского контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую в начале мая опубликовала СБУ в Facebook.

На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной.

28 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих.

Теги: Россия, Крым, Москва, Санкт-Петербург, мобилизация, разведка, война России против Украины, вторжение России в Украину
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