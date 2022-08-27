Россия перебрасывает "добровольцев" через оккупированный Крым на юг Украины – СМИ

В колонне на Крымском мосту было 10 автомобилей: семь перевозили личный состав, а три – автомобильное топливо, отметили СМИ Скриншот: krymrealii / Instagram

Об этом 27 августа сообщается в Instagram проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии".

На опубликованном видео видна колонна автомобилей, которая движется по Крымскому мосту через Керченский пролив.

"Крым.Реалии" пишет, что на лобовом стекле автомобилей были таблички с надписью "БАРС" ("Боевой армейский резерв страны").

Отмечается, что в колонне было 10 автомобилей: семь перевозили личный состав, а три – автомобильное топливо.

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В 2021 году минобороны России провело учения по программе БАРС с участием 38 тыс. резервистов, но воевать в Украине согласилось не более 8 тыс. человек – это 20 батальонов по 400 бойцов, сообщало управление стратегических коммуникаций ВСУ. В госСМИ РФ бойцов БАРС называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату, официально БАРС в структуры минобороны РФ не входит, указали в страткоме.

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