Россия перебрасывает "добровольцев" через оккупированный Крым на юг Украины – СМИ

Об этом 27 августа сообщается в Instagram проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии".
На опубликованном видео видна колонна автомобилей, которая движется по Крымскому мосту через Керченский пролив.
"Крым.Реалии" пишет, что на лобовом стекле автомобилей были таблички с надписью "БАРС" ("Боевой армейский резерв страны").
Отмечается, что в колонне было 10 автомобилей: семь перевозили личный состав, а три – автомобильное топливо.
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В 2021 году минобороны России провело учения по программе БАРС с участием 38 тыс. резервистов, но воевать в Украине согласилось не более 8 тыс. человек – это 20 батальонов по 400 бойцов, сообщало управление стратегических коммуникаций ВСУ. В госСМИ РФ бойцов БАРС называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату, официально БАРС в структуры минобороны РФ не входит, указали в страткоме.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
После нападения на Украину российские войска, в частности, захватили часть территорий Николаевской, Херсонской и Запорожской областей на юге страны.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет проводить официальную мобилизацию.
По информации американского Института исследования войны на 2 августа, в четырех областях России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине.
По данным Генштаба ВСУ на 27 августа, потери российских оккупантов в войне против Украины составили около 46 500 солдат.