Россия планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих – разведка Украины

"Применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", – сказал Скибицкий.

По словам представителя ГУР, сегодня у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил.

"Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли мобилизация большего количества человек в России? Пожалуй, все же нет. Потому что моральное состояние военнослужащих, которые ведут боевые действия, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды с РФ все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить вооруженным силам, а тем более идти на войну", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)