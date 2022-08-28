Россия планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих – разведка Украины

"Применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", – сказал Скибицкий.
По словам представителя ГУР, сегодня у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил.
"Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли мобилизация большего количества человек в России? Пожалуй, все же нет. Потому что моральное состояние военнослужащих, которые ведут боевые действия, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды с РФ все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить вооруженным силам, а тем более идти на войну", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "специальной военной операцией".
Президент РФ Владимир Путин 25 августа подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в составе ВС России будет увеличена на 137 тыс. – до 1,15 млн (а общая численность ВС РФ – до 2,04 млн).
По данным Генштаба ВСУ на 28 августа, потери российских оккупантов составили около 46,8 тыс. военных, а также 1942 танка, 234 самолета, 202 вертолета и 838 беспилотников оперативно-тактического уровня.