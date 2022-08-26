Гайдай: Проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты. Россия вынуждена усилить деятельность ФСБ на оккупированных территориях

"Проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты. Россия была вынуждена усилить деятельность ФСБ на оккупированных территориях, потому что поддержка войны уменьшается – люди не идут воевать. Видят, что не возвращаются соседи и родственники. В лучшем случае их находят в госпиталях. Как в Алчевске, где по городу даже распространяются объявления: из-за большого количества раненых местная хирургия принимает в дар костыли и инвалидные коляски", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что поддержка Украины странами Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве россиян. Благодаря этому линия фронта "почти замерла" – около двух месяцев враг не имеет значительных успехов на фронте.

"За минувшую ночь противником совершены четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы. В течение 25 августа возле четырех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары. Атаки врага неоднократно отражены на четырех направлениях", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)