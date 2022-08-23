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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Предлагают тяжелую работу за минимальную плату, которую еще и не отдают". Гайдай заявил, что жители Луганской области отказываются работать на оккупантов

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Российские оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область
Российские оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

Жители оккупированных населенных пунктов Луганской области отказываются работать на российских захватчиков. Об этом в Telegram 23 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Я уже говорил, что жители Луганской области отказываются работать на оккупантов. В последние дни эта тенденция усилилась. Людям предлагали тяжелую работу фактически за минимальную плату, которую потом еще и не отдавали", – отметил глава ОВА.

По его словам, привезенным из РФ специалистам оккупанты платят в разы больше.

"А теперь население узнает, что российским специалистам, которых также приглашают в Луганскую область для вспомогательных работ, платят в 10–15 раз больше. Так, например, сотрудникам "Мосводоканала", работавшим в Счастье, за июль выдали в среднем по 139 тыс. руб. Почему жители Луганской области должны работать за 10 тыс. – они не понимают", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля.

13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Сергей Гайдай, война России против Украины
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