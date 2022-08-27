ГУР Минобороны: РФ пока использует скрытую мобилизацию. Информации, что в ближайшее время они объявят всеобщую мобилизацию, нет

"Они пока используют скрытую мобилизацию. Мы не исключаем, что в любой момент может быть объявлена всеобщая мобилизация. Но нет оснований проводить всеобщую мобилизацию, если не объявлена война. А какая война, если они проводят "специальную военную операцию"? Тогда им нужно говорить, что они не преуспели или придумывать какие-то другие причины для того, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию", – заявил он.

Скибицкий считает, что в случае необходимости такие объявления могут быть сделаны очень быстро, так как Госдума РФ находится под контролем президента страны Владимира Путина.

"И любой закон или решения принимаются чуть ли не единогласно, быстро, без любых задержек. Информации о том, что всеобщая мобилизация будет введена в ближайшее время, пока нет", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)