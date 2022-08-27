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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР Минобороны: РФ пока использует скрытую мобилизацию. Информации, что в ближайшее время они объявят всеобщую мобилизацию, нет

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Россия пока использует скрытую мобилизацию, информации о планах РФ начать всеобщую открытую мобилизацию в данный момент нет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 августа.

"Они пока используют скрытую мобилизацию. Мы не исключаем, что в любой момент может быть объявлена всеобщая мобилизация. Но нет оснований проводить всеобщую мобилизацию, если не объявлена война. А какая война, если они проводят "специальную военную операцию"? Тогда им нужно говорить, что они не преуспели или придумывать какие-то другие причины для того, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию", – заявил он.

Скибицкий считает, что в случае необходимости такие объявления могут быть сделаны очень быстро, так как Госдума РФ находится под контролем президента страны Владимира Путина.

"И любой закон или решения принимаются чуть ли не единогласно, быстро, без любых задержек. Информации о том, что всеобщая мобилизация будет введена в ближайшее время, пока нет", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "специальной военной операцией".

Президент РФ Владимир Путин 25 августа подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в составе ВС России будет увеличена на 137 тыс. – до 1,15 млн (а общая численность ВС РФ – до 2,04 млн).

По данным Генштаба ВСУ на 27 августа, потери российских оккупантов составили около 46,5 тыс. военных, а также 1939 танков, 234 самолета, 202 вертолета и 836 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, мобилизация, разведка, армия РФ, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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