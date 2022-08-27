ГУР Минобороны: РФ пока использует скрытую мобилизацию. Информации, что в ближайшее время они объявят всеобщую мобилизацию, нет

"Они пока используют скрытую мобилизацию. Мы не исключаем, что в любой момент может быть объявлена всеобщая мобилизация. Но нет оснований проводить всеобщую мобилизацию, если не объявлена война. А какая война, если они проводят "специальную военную операцию"? Тогда им нужно говорить, что они не преуспели или придумывать какие-то другие причины для того, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию", – заявил он.
Скибицкий считает, что в случае необходимости такие объявления могут быть сделаны очень быстро, так как Госдума РФ находится под контролем президента страны Владимира Путина.
"И любой закон или решения принимаются чуть ли не единогласно, быстро, без любых задержек. Информации о том, что всеобщая мобилизация будет введена в ближайшее время, пока нет", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "специальной военной операцией".
Президент РФ Владимир Путин 25 августа подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в составе ВС России будет увеличена на 137 тыс. – до 1,15 млн (а общая численность ВС РФ – до 2,04 млн).
По данным Генштаба ВСУ на 27 августа, потери российских оккупантов составили около 46,5 тыс. военных, а также 1939 танков, 234 самолета, 202 вертолета и 836 беспилотников оперативно-тактического уровня.