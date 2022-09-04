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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пытается захватить Донецкую область и удержать ранее оккупированные районы, ВСУ не дают захватчикам продвинуться – Генштаб

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Украинские защитники отбивают атаки врага и не дают оккупантам продвинуться вглубь страны, сообщили в Генштабе
Украинские защитники отбивают атаки врага и не дают оккупантам продвинуться вглубь страны, сообщили в Генштабе
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Вооруженные силы Украины и другие силы обороны страны в течение последних суток отбили атаки россиян в районе восьми населенных пунктов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Продолжаются наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. Враг продолжает активно применять средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БПЛА. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск", – говорится в сообщении. 

В Генштабе рассказали, что на волынском и полесском направлениях ситуация не изменилась, а на северском, харьковском, славянском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру из танков и артиллерии.

"На южнобугском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Пытается осуществлять логистическое обеспечение войск. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское", – добавили в Генштабе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 193-и сутки полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, артиллерия, Пески, обстрелы, война России против Украины, Покровск
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