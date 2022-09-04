РФ пытается захватить Донецкую область и удержать ранее оккупированные районы, ВСУ не дают захватчикам продвинуться – Генштаб

Украинские защитники отбивают атаки врага и не дают оккупантам продвинуться вглубь страны, сообщили в Генштабе Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Продолжаются наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. Враг продолжает активно применять средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БПЛА. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на волынском и полесском направлениях ситуация не изменилась, а на северском, харьковском, славянском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру из танков и артиллерии.

"На южнобугском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Пытается осуществлять логистическое обеспечение войск. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское", – добавили в Генштабе.

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