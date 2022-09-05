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ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать заключенных на войну в Украину. На Донбассе погиб лидер банды, осужденный в РФ на 25 лет – СМИ

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Непаратов, по данным СМИ, убил пять человек
Непаратов, по данным СМИ, убил пять человек
Фото: Gulagu.net / Telegrаm

2 сентября в ряд российских колоний прибыли представители частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" с целью вербовки осужденных на войну против Украины. Об этом изданию The Insider сообщил глава правозащитного портала Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его данным, вербовки происходили в колонии №2 в Ростове-на-Дону, колонии №3 в Калуге и колонии №6 в Псковской области.

"За дезертирство, употребление алкоголя и наркотиков на войне будущим новобранцам угрожали расстрелом на месте. В случае гибели осужденным обещали медаль "За отвагу" за подписью [президента России Владимира] Путина и пурпурный орден "За кровь и храбрость" от так называемых руководителей "ЛДНР", – написало издание.

Издание "Вот так" 1 сентября сообщало со ссылкой на собственные источники, что "на днях" в колонию №15 в Батайске Ростовской области вербовать осужденных прилетали на вертолете бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК, и Дмитрий Уткин, которого называют командиром ЧВК "Вагнер". Якобы они завербовали около 700 человек, которые отбывали в колонии сроки.

2 сентября в Telegrаm портал Gulagu.net разместил информацию об одном из осужденных, которого завербовали на войну и он там погиб.

"Главарь банды Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за пять убийств в Подмосковье, посмертно получил от очевидно тронувшегося умом Путина медаль "За отвагу" за соучастие в войне против Украины. До отправки на войну он отбывал наказание в ИК-6 строгого режима УФСИН Псковской области завхозом 11-го отряда, до конца срока ему оставалось сидеть более 10 лет", – говорится в сообщении.

В справке о смерти, опубликованной правозащитниками, указаны дата и место смерти Непаратова – 5 августа, Бахмут Донецкой области. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.

25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.

На 3 сентября, по данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине составили около 49 050 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, убийство, война, наркотики, СИЗО, правозащитники, заключенные, алкоголь, вертолет, трудоустройство, наемники, Ростовская область, дезертирство, вторжение, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, ЛДНР, Дмитрий Уткин, войска, ЧВК, потери России, колония
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