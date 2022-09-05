ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать заключенных на войну в Украину. На Донбассе погиб лидер банды, осужденный в РФ на 25 лет – СМИ

Непаратов, по данным СМИ, убил пять человек Фото: Gulagu.net / Telegrаm

По его данным, вербовки происходили в колонии №2 в Ростове-на-Дону, колонии №3 в Калуге и колонии №6 в Псковской области.

"За дезертирство, употребление алкоголя и наркотиков на войне будущим новобранцам угрожали расстрелом на месте. В случае гибели осужденным обещали медаль "За отвагу" за подписью [президента России Владимира] Путина и пурпурный орден "За кровь и храбрость" от так называемых руководителей "ЛДНР", – написало издание.

Издание "Вот так" 1 сентября сообщало со ссылкой на собственные источники, что "на днях" в колонию №15 в Батайске Ростовской области вербовать осужденных прилетали на вертолете бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК, и Дмитрий Уткин, которого называют командиром ЧВК "Вагнер". Якобы они завербовали около 700 человек, которые отбывали в колонии сроки.

2 сентября в Telegrаm портал Gulagu.net разместил информацию об одном из осужденных, которого завербовали на войну и он там погиб.

"Главарь банды Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за пять убийств в Подмосковье, посмертно получил от очевидно тронувшегося умом Путина медаль "За отвагу" за соучастие в войне против Украины. До отправки на войну он отбывал наказание в ИК-6 строгого режима УФСИН Псковской области завхозом 11-го отряда, до конца срока ему оставалось сидеть более 10 лет", – говорится в сообщении.

В справке о смерти, опубликованной правозащитниками, указаны дата и место смерти Непаратова – 5 августа, Бахмут Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)