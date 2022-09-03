Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Мы будем мстить за Оленовку. Мы продолжаем делать все для этого

Он выразил надежду, что защитники мариупольского завода "Азовсталь" смогут вернуться домой.
"Тяжело говорить, когда с той стороны у нас не то что даже какой-то военный враг, а там просто нелюди, которые Оленовку просто дотла сожгли. Мне даже как-то прогнозировать тяжело. Потому что нелюди – непонятно, как себя поведут… Будем ли мы что-то делать, чтобы мстить за ту же Оленовку? Мы продолжаем делать все это, мы продолжаем мстить", – сказал Прохоров.
Он отметил, что среди погибших в Оленовке не было людей, которых он знал лично.
"Я мониторил списки людей погибших, фамилии как бы. И пока тех ребят, которых я лично знаю, не было. Я не нашел. Поэтому у меня есть надежда, что ребята вернутся. Но однако я не могу прокомментировать то, что они сделали. Это просто место, где они пытали азовцев, после чего просто его сожгли заживо. Я не знаю, как это комментировать", – подчеркнул Прохоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бойцы полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе Донецкой области российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".
1 июня начала деятельность Ассоциация семей защитников "Азовстали", целью которой является вернуть родных домой.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Международный комитет Красного Креста и миссия ООН не получают доступ к помещениям колонии и пленным, поскольку Россия убирает доказательства совершенного ею военного преступления.