Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Мы будем мстить за Оленовку. Мы продолжаем делать все для этого

Он выразил надежду, что защитники мариупольского завода "Азовсталь" смогут вернуться домой.

"Тяжело говорить, когда с той стороны у нас не то что даже какой-то военный враг, а там просто нелюди, которые Оленовку просто дотла сожгли. Мне даже как-то прогнозировать тяжело. Потому что нелюди – непонятно, как себя поведут… Будем ли мы что-то делать, чтобы мстить за ту же Оленовку? Мы продолжаем делать все это, мы продолжаем мстить", – сказал Прохоров.

Он отметил, что среди погибших в Оленовке не было людей, которых он знал лично.

"Я мониторил списки людей погибших, фамилии как бы. И пока тех ребят, которых я лично знаю, не было. Я не нашел. Поэтому у меня есть надежда, что ребята вернутся. Но однако я не могу прокомментировать то, что они сделали. Это просто место, где они пытали азовцев, после чего просто его сожгли заживо. Я не знаю, как это комментировать", – подчеркнул Прохоров.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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