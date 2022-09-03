ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Мы будем мстить за Оленовку. Мы продолжаем делать все для этого

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Прохоров выразил надежду, что защитники мариупольского завода "Азовсталь" смогут вернуться домой
Прохоров выразил надежду, что защитники мариупольского завода "Азовсталь" смогут вернуться домой
Фото: ЕРА

Российские оккупанты, совершившие преступление в бывшей исправительной колонии в Оленовке Донецкой области, – это не военный враг, а нелюди. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил командир белорусского полка имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ Денис Прохоров.

Он выразил надежду, что защитники мариупольского завода "Азовсталь" смогут вернуться домой.

"Тяжело говорить, когда с той стороны у нас не то что даже какой-то военный враг, а там просто нелюди, которые Оленовку просто дотла сожгли. Мне даже как-то прогнозировать тяжело. Потому что нелюди – непонятно, как себя поведут… Будем ли мы что-то делать, чтобы мстить за ту же Оленовку? Мы продолжаем делать все это, мы продолжаем мстить", – сказал Прохоров.

Он отметил, что среди погибших в Оленовке не было людей, которых он знал лично.

"Я мониторил списки людей погибших, фамилии как бы. И пока тех ребят, которых я лично знаю, не было. Я не нашел. Поэтому у меня есть надежда, что ребята вернутся. Но однако я не могу прокомментировать то, что они сделали. Это просто место, где они пытали азовцев, после чего просто его сожгли заживо. Я не знаю, как это комментировать", – подчеркнул Прохоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бойцы полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе Донецкой области российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".

1 июня начала деятельность Ассоциация семей защитников "Азовстали", целью которой является вернуть родных домой.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Международный комитет Красного Креста и миссия ООН не получают доступ к помещениям колонии и пленным, поскольку Россия убирает доказательства совершенного ею военного преступления.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Азовсталь, пленные, Оленовка, преступление, война России против Украины, российские оккупанты, Денис Прохоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323511)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (233885)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165106)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149070)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130751)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107074)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83321)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (72958)
 
 
 
 