РФ убирает доказательства военного преступления в Оленовке – омбудсмен

Такое мнение в интервью "Голосу Америки", вышедшем 2 сентября, высказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что не имеет особых ожиданий от работы миссии Красного Креста в Оленовке.
"Потому что проходит время и доказательства военных преступлений Российская Федерация убирает. У нас нет сомнений, что там произошло. По анализу имеющихся в публичном доступе фото и видеоматериалов военные эксперты – и украинские, и международные – пришли к одному выводу: это была заранее запланированная фактически публичная казнь военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взрыв был внутри, это была не ракета. Потому что, во-первых, прилет ракеты легко проверить по спутнику. Во-вторых, ракета оставляет воронку и осколками разносит помещение внутри. А тут был взрыв снаряда, дающий очень высокую температуру. Потому что тела, которые мы видели, обуглены", – сказал уполномоченный.
Он рассказал, что обращался к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с предложением вместе посетить место взрыва, чтобы в их присутствии международные эксперты взяли на экспертизу все материалы.
"Также я потребовал дать мне возможность пообщаться с ранеными военнослужащими и чтобы Российская Федерация приступила к процедуре выдачи тел погибших родственникам. До сих пор никакого ответа на мои предложения я не получил. Насколько мне известно, Международный комитет Красного Креста, несмотря на заявление Российской Федерации, что она готова предоставить доступ к Оленовке, его не получил. Такая же ситуация и с миссией ООН. По-моему мнению, это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления", – добавил Лубинец.
Бойцы "Азова", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".
1 июня начала деятельность Ассоциация семей защитников "Азовстали", целью которой является вернуть родных домой.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.