РФ убирает доказательства военного преступления в Оленовке – омбудсмен

Лубинец: Красный Крест и ООН не получили доступа к Оленовке. Это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Такое мнение в интервью "Голосу Америки", вышедшем 2 сентября, высказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что не имеет особых ожиданий от работы миссии Красного Креста в Оленовке.

"Потому что проходит время и доказательства военных преступлений Российская Федерация убирает. У нас нет сомнений, что там произошло. По анализу имеющихся в публичном доступе фото и видеоматериалов военные эксперты – и украинские, и международные – пришли к одному выводу: это была заранее запланированная фактически публичная казнь военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взрыв был внутри, это была не ракета. Потому что, во-первых, прилет ракеты легко проверить по спутнику. Во-вторых, ракета оставляет воронку и осколками разносит помещение внутри. А тут был взрыв снаряда, дающий очень высокую температуру. Потому что тела, которые мы видели, обуглены", – сказал уполномоченный.

Он рассказал, что обращался к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с предложением вместе посетить место взрыва, чтобы в их присутствии международные эксперты взяли на экспертизу все материалы.

"Также я потребовал дать мне возможность пообщаться с ранеными военнослужащими и чтобы Российская Федерация приступила к процедуре выдачи тел погибших родственникам. До сих пор никакого ответа на мои предложения я не получил. Насколько мне известно, Международный комитет Красного Креста, несмотря на заявление Российской Федерации, что она готова предоставить доступ к Оленовке, его не получил. Такая же ситуация и с миссией ООН. По-моему мнению, это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления", – добавил Лубинец.