ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ убирает доказательства военного преступления в Оленовке – омбудсмен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лубинец: Красный Крест и ООН не получили доступа к Оленовке. Это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления
Лубинец: Красный Крест и ООН не получили доступа к Оленовке. Это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Россия убирает доказательства военного преступления в бывшей исправительной колонии в Оленовке Донецкой области (временно оккупированная территория Украины) и из-за этого Международный комитет Красного Креста и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

Такое мнение в интервью "Голосу Америки", вышедшем 2 сентября, высказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что не имеет особых ожиданий от работы миссии Красного Креста в Оленовке.

"Потому что проходит время и доказательства военных преступлений Российская Федерация убирает. У нас нет сомнений, что там произошло. По анализу имеющихся в публичном доступе фото и видеоматериалов военные эксперты – и украинские, и международные – пришли к одному выводу: это была заранее запланированная фактически публичная казнь военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взрыв был внутри, это была не ракета. Потому что, во-первых, прилет ракеты легко проверить по спутнику. Во-вторых, ракета оставляет воронку и осколками разносит помещение внутри. А тут был взрыв снаряда, дающий очень высокую температуру. Потому что тела, которые мы видели, обуглены", – сказал уполномоченный.

Он рассказал, что обращался к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с предложением вместе посетить место взрыва, чтобы в их присутствии международные эксперты взяли на экспертизу все материалы.

"Также я потребовал дать мне возможность пообщаться с ранеными военнослужащими и чтобы Российская Федерация приступила к процедуре выдачи тел погибших родственникам. До сих пор никакого ответа на мои предложения я не получил. Насколько мне известно, Международный комитет Красного Креста, несмотря на заявление Российской Федерации, что она готова предоставить доступ к Оленовке, его не получил. Такая же ситуация и с миссией ООН. По-моему мнению, это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления", – добавил Лубинец.

Контекст:

Бойцы "Азова", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".

1 июня начала деятельность Ассоциация семей защитников "Азовстали", целью которой является вернуть родных домой.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Азовсталь, пленные, Оленовка, экспертиза, преступление, омбудсмен, погибшие, Российская Федерация, Дмитрий Лубинец, Международный комитет Красного Креста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский Оскаровский комитет назвал единственного финалиста нацотбора
Украинский Оскаровский комитет назвал единственного финалиста нацотбора
84-летняя Джейн Фонда больна раком и проходит химиотерапию
84-летняя Джейн Фонда больна раком и проходит химиотерапию
"Сейчас именно то время". Добрынин и Квиткова обвенчались спустя два года после свадьбы. Фото
"Сейчас именно то время". Добрынин и Квиткова обвенчались спустя два года после свадьбы. Фото
"56?! Боже!" Хайек в бикини отпраздновала свой день рождения на яхте зажигательным танцем. Видео
"56?! Боже!" Хайек в бикини отпраздновала свой день рождения на яхте зажигательным танцем. Видео
  "Кришталь". Каменских презентовала клип, который сняла до полномасштабной войны. Видео
  "Кришталь". Каменских презентовала клип, который сняла до полномасштабной войны. Видео
"В этот день наша жизнь изменилась". Бех-Романчук показала снимки с венчания
"В этот день наша жизнь изменилась". Бех-Романчук показала снимки с венчания
Жена футболиста Зинченко показала семейные снимки, которые были сделаны в честь первого дня рождения их дочери
Жена футболиста Зинченко показала семейные снимки, которые были сделаны в честь первого дня рождения их дочери
"Старая, худая анорексичка". Ефросинина в ответ на хейт показала лицо крупным планом
"Старая, худая анорексичка". Ефросинина в ответ на хейт показала лицо крупным планом
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Филолог Авраменко позировал в спортзале
Филолог Авраменко позировал в спортзале
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве (51551)
2
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (51094)
3
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (36908)
4
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото (35430)
5
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео (32905)
6
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку (32328)
7
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем (29004)
8
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны (21957)
 
 
 
 