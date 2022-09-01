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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Красный Крест до сих пор не получил доступа к пленным с "Азовстали"

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Красный Крест не имеет доступа к пленным с "Азовстали"
Красный Крест не имеет доступа к пленным с "Азовстали"
Фото: EPA

Международный комитет Красного Креста (МККК) не может гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки противника. Об этом 1 сентября во время пресс-конференции в Киеве заявил гендиректор МККК Роберт Мардини, сообщило агентство "Укринформ".

По его словам, после эвакуации с "Азовстали" комитет смог зарегистрировать около 1800 человек, но посетить их после того, как те попали на оккупированную территорию, представители Красного Креста не смогли. 

Мардини сообщил, что в настоящее время представителям возглавляемой им организации удалось посетить лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон. Комитет продолжает требовать доступа ко всем военнопленным, руководствуясь гуманитарными обязательствами и мандатом по Женевским конвенциям, добавил он. Точной цифры, сколько на оккупированной территории военнопленных, Мардини не назвал, отметив, что в организации этого не знают и не хотят спекулировать цифрами.

Глава комитета добавил, что между тем, что сейчас может делать организация, и тем, что должна, согласно Третьей женевской конвенции, "огромная пропасть". Он заверил, что его коллеги "тяжело работают" над тем, чтобы Красный Крест смог посетить пленных и позаботиться об их правах и лучших условиях.

Контекст:

Бойцы "Азова", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". 

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".

1 июня начала деятельность Ассоциация семей защитников "Азовстали", целью которой является вернуть родных домой.

Теги: Красный Крест, Азовсталь, конвенция, Международный комитет Красного Креста
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