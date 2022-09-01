Красный Крест до сих пор не получил доступа к пленным с "Азовстали"

По его словам, после эвакуации с "Азовстали" комитет смог зарегистрировать около 1800 человек, но посетить их после того, как те попали на оккупированную территорию, представители Красного Креста не смогли.

Мардини сообщил, что в настоящее время представителям возглавляемой им организации удалось посетить лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон. Комитет продолжает требовать доступа ко всем военнопленным, руководствуясь гуманитарными обязательствами и мандатом по Женевским конвенциям, добавил он. Точной цифры, сколько на оккупированной территории военнопленных, Мардини не назвал, отметив, что в организации этого не знают и не хотят спекулировать цифрами.

Глава комитета добавил, что между тем, что сейчас может делать организация, и тем, что должна, согласно Третьей женевской конвенции, "огромная пропасть". Он заверил, что его коллеги "тяжело работают" над тем, чтобы Красный Крест смог посетить пленных и позаботиться об их правах и лучших условиях.