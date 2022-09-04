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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский омбудсмен: Больше всего у нас вопросов к ООН. Мне кажется, они больше давят на нас, чем на агрессора

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ООН практически приравнивает жертву и напавшего, сказал Лубинец
ООН практически приравнивает жертву и напавшего, сказал Лубинец
Фото: depositphotos.com

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Голосу Америки", которое вышло 3 сентября, рассказал о деятельности Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций в условиях войны России против Украины.

Россия не выполняет условия деятельности международных организаций, в частности Красного Креста, подчеркнул Лубинец. 

"Россия как сторона конфликта должна предоставлять доступ для мониторинга Красного Креста. Родственники должны знать, в каких условиях находятся пленные, дают ли им воду и медицинское обслуживание. Не менее одного раза в месяц они имеют право на переписку. Обязательно, если начался судебный процесс, необходимо обеспечить доступ адвокатов. Также должно сообщаться, если военнослужащие переводятся в другое место. Россия не выполняет ни одну из этих норм. Российская Федерация вообще не допускает Международный комитет Красного Креста", – сказал он. 

По словам Лубинца, МККК фиксирует это, но "ничего поделать не может". 

"Реакции никакой. Такая же ситуация и в отношении ООН. У нас больше всего вопросов относительно ее деятельности. Мы видим, что она практически приравнивает жертву и напавшего. Яркий пример – это украинское зерно. Вместо того, чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты и обеспечить безопасное прохождение судов, ООН начала переговоры и заставила подписать соглашение. То есть мне кажется, что они больше давят на нас, чем на агрессора. И я часто публично в разговорах с представителями института говорю об этом", – добавил он. 

Омбудсмен допустил, что ООН ищет дополнительные механизмы реагирования. 

"Но когда я получаю информацию о создании дополнительной миссии, чтобы помогать гражданам Украины, у меня это вызывает лишь скептическую улыбку", – подчеркнул Лубинец. 

По его словам, в Украине работает четыре миссии ООН.

"Постоянная миссия ООН в Украине, мониторинговая миссия по сбору доказательств военных преступлений на территории Украины, созданная на основании решения Генассамблеи в апреле. Третья – расследование событий в Оленовке. Четвертая – по ситуации на Запорожской атомной электростанции. Четыре миссии. Сколько еще нужно создать, чтобы понять, что этот механизм не действует на Российскую Федерацию? ООН просто не допускают на временно оккупированную территорию. Российская Федерация останавливается там, где ее останавливают физически. Заявления о глубокой обеспокоенности ситуацией, которая происходит на территории Украины, не останавливают российские "Грады". Она это воспринимает как слабость и будет идти дальше", – резюмировал омбудсмен. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ООН нуждается в реформировании, считает президент Украины Владимир Зеленский. "Мы можем обеспечить реформу ООН. Чтобы все государства соблюдали международное право, чтобы никто не нарушал мировой порядок. Система ООН и, в частности, Совет Безопасности ООН на сегодняшний день не дают справедливого представительства для большинства народов мира. Голос целых регионов планеты часто не может быть услышан именно тогда, когда это жизненно важно. Если бы эта реформа уже состоялась, мы бы сегодня могли реагировать на любую агрессию – и не только России – действительно на глобальном уровне", – заявлял он 11 июня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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