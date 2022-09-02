"Домой вернулись 14 украинских защитников". Украина провела обмен военнопленными

"Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года", – говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в числе освобожденных украинских военных есть офицер и военный медик. О количестве пленных оккупантов, переданных российской стороне, штаб не сообщает.
"Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных защитников продолжается", – сказано в заявлении.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что обменов военнопленными между Россией и Украиной больше не будет
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в интервью Kyiv Post 24 августа, что работа по освобождению защитников Мариуполя Донецкой области и других военнопленных и гражданских заложников ведется ежедневно.
22 июня на тот момент действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.
Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали".
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".