"Домой вернулись 14 украинских защитников". Украина провела обмен военнопленными

Украина продолжает бороться за военнопленных, которые содержатся в РФ и на временно оккупированных территориях Фото: ua.depositphotos.com

"Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в числе освобожденных украинских военных есть офицер и военный медик. О количестве пленных оккупантов, переданных российской стороне, штаб не сообщает.

"Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных защитников продолжается", – сказано в заявлении.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что обменов военнопленными между Россией и Украиной больше не будет

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в интервью Kyiv Post 24 августа, что работа по освобождению защитников Мариуполя Донецкой области и других военнопленных и гражданских заложников ведется ежедневно.