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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Домой вернулись 14 украинских защитников". Украина провела обмен военнопленными

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Украина продолжает бороться за военнопленных, которые содержатся в РФ и на временно оккупированных территориях
Украина продолжает бороться за военнопленных, которые содержатся в РФ и на временно оккупированных территориях
Фото: ua.depositphotos.com

В рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Донецкой области 2 сентября состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ, сообщает в Telegram пресс-служба штаба.

"Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в числе освобожденных украинских военных есть офицер и военный медик. О количестве пленных оккупантов, переданных российской стороне, штаб не сообщает.

"Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных защитников продолжается", – сказано в заявлении.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что обменов военнопленными между Россией и Украиной больше не будет

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в интервью Kyiv Post 24 августа, что работа по освобождению защитников Мариуполя Донецкой области и других военнопленных и гражданских заложников ведется ежедневно.

Контекст:

22 июня на тот момент действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. 

Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали".

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воиновВерещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, права человека, военные, оккупация, Мариуполь, Красный Крест, Азовсталь, пленные, Александр Бастрыкин, Ирина Верещук, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, Дмитрий Лубинец, российские оккупанты
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