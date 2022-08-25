Ахметов поддержал создание штаба ГУР для поиска и освобождения украинских пленных

Руководитель проектного офиса "Метинвест" Александр Водовиз (справа): Сегодня все мы вместе с семьями пленных. Вместе со всеми, кто помогает нашей армии Фото: Водовіз Олександр / Facebook

"Если вы потеряли связь с близким человеком, находящимся на военной службе, в зоне ведения боевых действий либо на оккупированных территориях или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену у врага, – обращайтесь в уполномоченные государственные институты, которые занимаются вопросами поиска и обмена пленных", – отмечали в ГУР.

Руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз написал 25 августа в Facebook, что компания помогает работе штаба.

"Штаб не просто помогает людям находить своих родных и близких, он дает надежду на их возвращение. Ринат Ахметов не стоит в стороне, он помогает наладить работу штаба, ведь сегодня все мы вместе с семьями пленных. Вместе со всеми, кто помогает нашей армии", – отметил руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.

На сегодняшний день обработано уже около 4 тыс. обращений от родных и близких бойцов, оказавшихся в плену или пропавших без вести, сообщил он.

"Метинвест" Ахметова за полгода войны направил на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн: ВСУ получили от компании более 500 дронов, 1,6 тыс. тепловизоров, 27 тыс. кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек. Также "Метинвест" обеспечил защитников почти 500 тыс. л горючего, передал более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники и приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР – 20 машин скорой помощи.

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