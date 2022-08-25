Ахметов поддержал создание штаба ГУР для поиска и освобождения украинских пленных

"Если вы потеряли связь с близким человеком, находящимся на военной службе, в зоне ведения боевых действий либо на оккупированных территориях или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену у врага, – обращайтесь в уполномоченные государственные институты, которые занимаются вопросами поиска и обмена пленных", – отмечали в ГУР.
Руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз написал 25 августа в Facebook, что компания помогает работе штаба.
"Штаб не просто помогает людям находить своих родных и близких, он дает надежду на их возвращение. Ринат Ахметов не стоит в стороне, он помогает наладить работу штаба, ведь сегодня все мы вместе с семьями пленных. Вместе со всеми, кто помогает нашей армии", – отметил руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.
На сегодняшний день обработано уже около 4 тыс. обращений от родных и близких бойцов, оказавшихся в плену или пропавших без вести, сообщил он.
"Метинвест" Ахметова за полгода войны направил на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн: ВСУ получили от компании более 500 дронов, 1,6 тыс. тепловизоров, 27 тыс. кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек. Также "Метинвест" обеспечил защитников почти 500 тыс. л горючего, передал более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники и приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР – 20 машин скорой помощи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали".
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".
Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, – рассказал 11 июля, что около 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. 5 августа он сказал, что около 20–25% защитников из этих списков нашли в плену.
В ГУР Минобороны Украины заявили 17 августа, что Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с РФ.