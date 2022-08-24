С начала войны "Метинвест" направил более 1,9 млрд грн в помощь Украине

ВСУ получили от "Метинвеста" более 500 дронов, 1,6 тысячи тепловизоров, 27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек Фото: gmk.center

Один из самых масштабных проектов "Метинвеста" с 24 февраля – обеспечение амуницией ВСУ, теробороны, Национальной гвардии, Национальной полиции, Главного управления разведки (ГУР) и других силовых подразделений. Защитники получили от "Метинвеста" почти 21 тысячу шлемов и касок, также компания предоставляет более 110 тысяч бронежилетов, часть которых закупается за границей, а еще часть производится из сертифицированной спецстали собственного производства. Кроме того, компания освоила производство защитных мобильных укрытий: первые четыре таких уже получили воины на передовой.

Группа также обеспечивает военных тактическими принадлежностями: ВСУ уже получили от "Метинвеста" более 500 дронов, 1,6 тысячи тепловизоров, 27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек.

Компания обеспечила защитников почти 500 тысячами литров горючего, передала более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники. "Метинвест" приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР – 20 машин скорой помощи.

Кроме этого, "Метинвест" оказывает системную поддержку пострадавшим от войны украинцам: в координации с Фондом Рината Ахметова компания создала проект "Спасаем жизнь", отметили в пресс-службе. В рамках проекта помощь получили более 220 тысяч украинцев: жители деоккупированных территорий, уязвимые слои населения, семьи мобилизованных сотрудников "Метинвеста" и льготники, а также ветераны предприятий группы. География помощи включает 37 общин в пяти областях Украины.

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Кроме обеспечения людей продуктовыми и гигиеническими наборами, проект предусматривает поддержку медицинской отрасли. С начала войны украинские больницы получили медицинские препараты, расходные материалы и оборудование на €240 тысяч, что позволит помочь более чем 70 тысячам человек.

Отдельную медицинскую программу реализуют "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова в медучреждениях Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровска и Авдеевки: туда доставляют самые необходимые средства для лечения раненых бойцов и мирных жителей. Общая сумма помощи медикам по двум проектам составляет более 130 млн грн.

"Сейчас в самое сложное для страны время мы не остаемся в стороне и помогаем приблизить победу. Благодарю за это наших работников – героев стального фронта. Уверен, вместе мы обязательно выиграем эту войну, а со временем отстроим Украину еще сильнее и успешнее", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.