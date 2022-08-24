С начала российского вторжения Украина потратила почти 1 трлн грн. Более 40% этой суммы – на оборону и безопасность – Шмыгаль

Из этой суммы более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность Украины, подчеркнул Шмыгаль.
"Более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, – это потребности армии. 288 млрд грн – на зарплаты военных, 135 млрд грн – на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения", – отметил глава Кабмина.
Премьер-министр высказал мнение, что за 180 дней полномасштабной войны Украина продемонстрировала устойчивость на институциональном уровне, удержала управляемость государством и всеми звеньями управления.
"Для Кабинета Министров в этот период мы определили пять стратегических задач. Они и дальше будут определять нашу работу – до окончательной победы. Первое и ключевое – это финансирование армии и обороны нашего государства. Второе – выплата всех социальных обязательств и социальная защита нуждающихся", – подчеркнул он.
Также среди стратегических задач Шмыгаль назвал макроэкономическую стабильность и перестройку экономики на рельсы военного времени, активное движение в плоскости европейской интеграции, подготовку масштабного плана восстановления Украины и реализацию программ быстрого восстановления.
Шмыгаль проинформировал, что совместная работа органов государственной власти во главе с президентом Владимиром Зеленским позволила привлечь более $14 млрд внешнего финансирования от союзников Украины.
До конца года Украина планирует получить еще $12–16 млрд от международных партнеров, добавил премьер-министр.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. 24 августа исполнилось ровно полгода со дня нападения РФ.
Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.
8 августа Шмыгаль назвал приоритетами государственного бюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.
15 августа Верховная Рада Украины поддержала увеличение оборонных расходов на 270 млрд грн.