С начала российского вторжения Украина потратила почти 1 трлн грн. Более 40% этой суммы – на оборону и безопасность – Шмыгаль

По данным Шмыгаля, за полгода войны расходы украинского госбюджета составили почти 1 трлн грн Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Из этой суммы более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность Украины, подчеркнул Шмыгаль.

"Более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, – это потребности армии. 288 млрд грн – на зарплаты военных, 135 млрд грн – на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения", – отметил глава Кабмина.

Премьер-министр высказал мнение, что за 180 дней полномасштабной войны Украина продемонстрировала устойчивость на институциональном уровне, удержала управляемость государством и всеми звеньями управления.

"Для Кабинета Министров в этот период мы определили пять стратегических задач. Они и дальше будут определять нашу работу – до окончательной победы. Первое и ключевое – это финансирование армии и обороны нашего государства. Второе – выплата всех социальных обязательств и социальная защита нуждающихся", – подчеркнул он.

Также среди стратегических задач Шмыгаль назвал макроэкономическую стабильность и перестройку экономики на рельсы военного времени, активное движение в плоскости европейской интеграции, подготовку масштабного плана восстановления Украины и реализацию программ быстрого восстановления.

Шмыгаль проинформировал, что совместная работа органов государственной власти во главе с президентом Владимиром Зеленским позволила привлечь более $14 млрд внешнего финансирования от союзников Украины.

До конца года Украина планирует получить еще $12–16 млрд от международных партнеров, добавил премьер-министр.