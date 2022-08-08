Приоритеты госбюджета на 2023 год – макрофинансовая стабильность, финансирование ВСУ и поддержка людей – Шмыгаль

Он вместе с командой Министерства финансов обсудил главные направления бюджета "военного времени". Шмыгаль отметил, что проект бюджета пишется, учитывая сохранение основных военных и социальных расходов, создание фонда оперативного восстановления и продолжение программ стимулирования экономики.
"Поставил перед Минфином задачу исследовать расходы, особенно касающиеся государственных органов власти. Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны", – написал премьер.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.
Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.