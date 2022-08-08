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Приоритеты госбюджета на 2023 год – макрофинансовая стабильность, финансирование ВСУ и поддержка людей – Шмыгаль

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Госбюджет на 2023 год должен учитывать основные военные и социальные расходы, отметил Шмыгаль
Госбюджет на 2023 год должен учитывать основные военные и социальные расходы, отметил Шмыгаль
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами государственного бюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. Об этом 8 августа он написал в Telegram.

Он вместе с командой Министерства финансов обсудил главные направления бюджета "военного времени". Шмыгаль отметил, что проект бюджета пишется, учитывая сохранение основных военных и социальных расходов, создание фонда оперативного восстановления и продолжение программ стимулирования экономики.

"Поставил перед Минфином задачу исследовать расходы, особенно касающиеся государственных органов власти. Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны", – написал премьер. 

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.

Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.  

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Теги: Украина, госбюджет, бюджет, военные, финансирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Минфин, восстановление
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