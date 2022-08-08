Приоритеты госбюджета на 2023 год – макрофинансовая стабильность, финансирование ВСУ и поддержка людей – Шмыгаль

Госбюджет на 2023 год должен учитывать основные военные и социальные расходы, отметил Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Он вместе с командой Министерства финансов обсудил главные направления бюджета "военного времени". Шмыгаль отметил, что проект бюджета пишется, учитывая сохранение основных военных и социальных расходов, создание фонда оперативного восстановления и продолжение программ стимулирования экономики.

"Поставил перед Минфином задачу исследовать расходы, особенно касающиеся государственных органов власти. Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны", – написал премьер.