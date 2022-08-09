Шмыгаль объявил о начале работы Кабмина над госбюджетом 2023 года

"Параллельно с повышением устойчивости нашей экономики правительство начало работу над государственным бюджетом на 2023 год. Четко определяем, что это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остаются армия и безопасность", – сказал он.
Премьер подчеркнул, что Кабинет Министров предусматривает сохранение на следующий год выплат по всем социальным программам.
"Макроэкономическая стабильность государства – это [...] сверхважный приоритет. Также планируем создать в рамках государственного бюджета Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства, а также куда сможет перечисляться прибыль ряда государственных предприятий", – объяснил Шмыгаль.
Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.
8 августа Шмыгаль назвал приоритетами государственного бюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.