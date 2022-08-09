Шмыгаль объявил о начале работы Кабмина над госбюджетом 2023 года

"Параллельно с повышением устойчивости нашей экономики правительство начало работу над государственным бюджетом на 2023 год. Четко определяем, что это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остаются армия и безопасность", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что Кабинет Министров предусматривает сохранение на следующий год выплат по всем социальным программам.

"Макроэкономическая стабильность государства – это [...] сверхважный приоритет. Также планируем создать в рамках государственного бюджета Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства, а также куда сможет перечисляться прибыль ряда государственных предприятий", – объяснил Шмыгаль.