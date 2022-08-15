Бюджет на 2023 год будет невероятно жестким – Марченко

"Бюджет будет невероятно жестким. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать", – заявил министр.
По словам Марченко, бюджет получается с одной стороны чрезвычайно сложный, а с другой – "довольно простой".
"Сложный год, сложные макрозаймы, много неизвестных. Но с другой стороны – бюджет довольно простой. Нужно профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, работникам образования, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и деньги на армию. Все", – заявил министр.
Марченко добавил, что ключевой задачей будет поиск средств, в том числе от стран-партнеров, чтобы профинансировать дефицит бюджета.
Кабмин приступил к подготовке проекта госбюджета на 2023 год 9 августа. По заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, приоритетом бюджета является армия и безопасность.