Бюджет на 2023 год будет невероятно жестким – Марченко

Глава Минфина заявил, что ключевой задачей бюджета на 2023 год станет поиск средств для покрытия его дефицита Фото: mof.gov.ua/

"Бюджет будет невероятно жестким. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать", – заявил министр.

По словам Марченко, бюджет получается с одной стороны чрезвычайно сложный, а с другой – "довольно простой".

"Сложный год, сложные макрозаймы, много неизвестных. Но с другой стороны – бюджет довольно простой. Нужно профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, работникам образования, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и деньги на армию. Все", – заявил министр.

Марченко добавил, что ключевой задачей будет поиск средств, в том числе от стран-партнеров, чтобы профинансировать дефицит бюджета.